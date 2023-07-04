昱厚進一步表示，新藥開發重點將以治療嗜酸性白血球嚴重氣喘、老人鼻噴流感疫苗加強劑，以及鼻噴新冠肺炎免疫治療藥等三大產品為主，其中，昱厚開發治療原有藥物已控制不良的嗜酸性白血球型氣喘新藥，此計畫為先前過敏性鼻炎研究的延伸，已獲台灣衛福部食藥署(TFDA)核准進行學術研究用的Ⅱ期臨床試驗，預計近期啟動收案，明年第二季完成臨床試驗，屆時將以此成果對外授權、或申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗。

在台灣，平均每10位氣喘病患就有1人屬於嚴重氣喘，以現有小分子藥物無法穩定控制，存在未滿足的醫藥需求。根據市調機構Precedence Research統計，2020年全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模約99億美元，並預估將逐年增長。

此外，因應鼻噴劑型流感疫苗III期臨床試驗已完成四價位鼻噴流感疫苗藥品製造的財團法人醫藥品查驗中心(CDE)預審，昱厚目前計畫先進行小型委託研究案，以老人鼻噴流感疫苗加強劑試行，並洽談策略夥伴進行後續的III期臨床試驗。

而在商務拓展方面，將積極爭取國內外大廠技術授權或合作開發等模式，將開發中新藥在最短時間內推向市場，追求營運的永續成長。

隨著疫情解封，為加速各項臨床試驗的推展與充實營運資金，昱厚已規劃辦理現金增資發行新股，以4,000-8,000張為上限，每股暫定25-30元，預計募集1-2.4億元資金。