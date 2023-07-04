油價6月上漲超過3%，為今年以來首次錄得月度上漲。自年初以來，由於對經濟衰退的擔憂以及俄羅斯石油供應的韌性，油價一直難以站穩腳跟。目前基本面顯示石油前景正面，因此繼續看好石油。

中國和印度的增長將支援全球對原油的強勁需求。儘管今年上半年經合組織國家的需求增長低迷，但這被中國和印度的強勁需求增長所抵消，這兩個國家分別是全球第二大和第三大石油消費國。中國經濟重啟，加上印度不斷擴大的消費，將推動今年下半年的全球石油需求預測達到創紀錄的1.03億桶/日。

此外，瑞銀認為，隨著全球經濟走向溫和放緩，石油需求應該會保持堅挺。歷史數據顯示，在過去的50年裡，年度石油消費只出現過幾次收縮，而這種情況通常發生在全球經濟極度緊張的時期。

由於沙特阿拉伯承諾在7月進一步減少100萬桶/日的供應，原油產量勢必進一步下降。以沙特阿拉伯為首的OPEC+成員國實施自願減產，使得5月OPEC原油出口量降至2021年9月以來的最低水準，導致當月全球石油產量降至1.01億桶/日以下。隨著沙特阿拉伯計畫進一步減產，預計7月OPEC出口量將繼續下滑，全球石油產量將進一步降至1億桶/日。

由於石油市場仍然供應不足，庫存將減少。沙特阿拉伯領導的OPEC+自願減產導致供應保持低迷，7月需求將比供應多出200萬桶/日，而在今年餘下時間裡可能會有更多的減產。這些市場供應不足應會使本就處於多年低點的經合組織石油庫存降至更低水準。預計隨著庫存減少，油價將呈上升趨勢。

因此，石油的前景依然積極，並繼續看好石油，預計到今年底布倫特期貨將由目前的75.2美元/桶漲至90美元/桶。青睞期限較長的石油合約，並建議投資者對布倫特原油採用賣出波動率策略。