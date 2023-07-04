林姓「鹹水雞達人」的員工裴世安，因認為林提供的居住環境惡劣且拒絕借款，於是找來友人到林的家中行竊，遭林男發現後將林殺死，最高法院駁回上訴，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪將裴男判處有期徒刑8年，同案被告高文曜判刑5年2月，全案定讞。

判決指出，蔡詩婷與王志強（所犯共同強盜致人於死罪判刑14年確定）為男女朋友，與裴世安、高文曜、盧德倫、林羿廷（後2人所犯共同強盜致人於死罪，業經各判處有期徒刑11年、13年確定）均為友人。裴世安受林姓男子雇用看顧攤位，因居住等問題對林男心生不滿，他知悉林男將毒品及現金藏放於租屋處，乃將此情告知王志強。

2019年9月10日凌晨2點多，王志強邀蔡詩婷、盧德倫、林羿廷加入，與裴世安共同謀議由裴世安負責假冒毒友誘使林男外出後，其餘之人趁隙入內取走林存放在地下室之甲基安非他命等毒品及現金，事成之後，參與之人可獲分配自該處取得之毒品、現金。

王等人犯案時，林男剛好進入屋內，王志強、盧德倫即持膠帶欲綑綁林，林反抗過程中發生扭打遭刺，其中1刀刺進林的胸腔內心包膜及心臟，高文曜與蔡詩婷駕車將林送至醫院就醫，但林後來仍死亡。