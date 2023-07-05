推特表示，這項措施將於30天內生效。

推特在推文中做出上述宣布，並詳細介紹具備新功能的新版TweetDeck。目前還不清楚推特是否將對新、舊版TweetDeck用戶皆收取費用。推特並未立即回應置評要求。

TweetDeck過去是一款免費工具，廣受企業和新聞組織歡迎，可輕鬆監控內容。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）入主推特後，推特就一直很難靠廣告營利，而向TweetDeck用戶收費或將有助提升收益。

馬斯克此前才宣布，不論用戶是否通過驗證，未來每天能閱讀的貼文數量將受到限制，「以解決極端資料抓取行為和系統操作問題」。

這項新規引發推特用戶強烈反彈，行銷產業專業人士也說，馬斯克這番動作恐使推特新執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）難以吸引廣告主，不利其搶救廣告業務。

推特目前向使用者酌收每月8美元（約新台幣250元）的帳號認證費用，而企業、非營利組織和政府機構在內等組織每月得支付1000美元（約新台幣3.1萬元）。