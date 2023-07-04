美聯社報導，李尚福和俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在北京會面後，中國國防部表示，中國希望加強交流、聯合演習與其他形式的合作，讓兩軍關係「邁向新台階」。
根據中國國防部，李尚福說：「中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽。」
中國擁有世界上艦艇數量最多的海軍，在規模和技術能力上都遠遠超過俄羅斯海軍。去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國的艦隊和空軍舉行了一系列演習和聯合操演。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120704
中國國防部長李尚福今天與俄羅斯海軍總司令會面時，重申中俄軍事關係。這是俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner Group）發動短命兵變以來，這兩個友好鄰國首次正式軍事會談。
美聯社報導，李尚福和俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在北京會面後，中國國防部表示，中國希望加強交流、聯合演習與其他形式的合作，讓兩軍關係「邁向新台階」。
根據中國國防部，李尚福說：「中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽。」
中國擁有世界上艦艇數量最多的海軍，在規模和技術能力上都遠遠超過俄羅斯海軍。去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國的艦隊和空軍舉行了一系列演習和聯合操演。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120704
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