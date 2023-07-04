民眾黨立委邱臣遠先前表態參選中正萬華區，民眾黨選決會3日開會，據了解，邱臣遠態度已鬆動，不再堅持參選中正萬華，可能轉挑戰新北中和區，民眾黨立委吳欣盈則要在新竹縣第二選區或新竹市選區則一選區出戰。

民眾黨選決會昨開會討論區域立委布局，據了解，邱臣遠不再參選堅持中正萬華，主席柯文哲、核心幕僚都希望邱臣遠出戰新北中和區，邱臣遠態度已鬆動；立委賴香伶、吳欣盈則開放決定選區。

賴香伶確定要出戰桃園，從桃園第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園）或第五選區（龍潭、平鎮）擇一。吳欣盈則要在新竹縣第二選區或新竹市選區則一選區出戰。

民眾黨人士指出，給賴香伶、吳欣盈開放選擇選區，尊重委員的決定；民進黨參選人吳崢比較弱，人緣差也沒地方關係，連民進黨中和黨部主任都辭職抗議；國民黨對手、前立委張慶忠之子張智倫「窮得只剩下錢」，不認為選舉只靠錢就可以，而邱臣遠形象良好，值得一搏，3人的選區希望最快5日中央委員會通過。

邱臣遠4日受訪表示，昨天選決會確實有針對全國選區盤點討論，確實他也收到黨中央的徵詢，可能會來投入新北市的部分，至於選區就由中央委員會正式通過徵召，由黨中央統一公布。

邱臣遠也說，新北市作為我國現在目前最大直轄市之一，有400萬人口，民眾黨也非常的重視，尤其雙北市民朋友對民眾黨都有很高的期待，黨內討論認為還是有代表性人物到新北市征戰。