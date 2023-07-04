大陸針對半導體關鍵原料鎵、鍺及其他化合物設下限制，未經許可不得出口。此舉被視為反擊美國對大陸實施的半導體出口管制措施，並增加談判籌碼，專家認為，對美國的實質影響仍有待觀察，但確實會讓美國「不舒服」尤其美國進口鎵、鍺原料中，大陸佔比超過一半。

南華早報報導，學者Aadil Brar提到，美國雖然擁有大量的鍺礦藏，但當地對開採的限制相當嚴格，並不是很方便獲得原料「美國和歐盟開始認真尋找替代來源，但想要立即取代大陸會很困難。」

德國柏林全球公共政策研究所聯合創辦人Thorsten Benner說：「北京的行動是在提醒各國，若在關鍵資源領域上排除大陸會出現的後果，提煉與開採礦產都會產生更高的成本。」

美國地質調查局與內政部發布的報告指出，2018至2021年間，美國有53%的鎵進口來自大陸，另外鍺原料也有54%從大陸進口，依賴程度並不低，後續如何替換來源成為關注焦點，大陸鎵產量佔全球95%以上，鍺產量也佔全球67%以上。