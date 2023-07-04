台灣高鐵的班次分為直達、跳站式、站站停3種，作家苦苓表示，看到高鐵公告若搭錯車不得補票，還要罰50%違約金，覺得感觸良多，尤其高鐵標示又不清楚，老人、老外特別容易坐錯，因此建議把3種列車以「綠黃紅」三種顏色區分，一目了然，便民的想法引起網友大讚。

苦苓昨天在臉書發文，看到高鐵車上的跑馬燈寫搭錯班次要罰錢，感觸很深。因為高鐵的班次複雜，有直達、有停大站，還有站站停，除了像他這種「老高鐵」人知道車號1字頭的就是直達車，不常搭的人其實搞不太清楚。尤其有些班次只差3分鐘，老人家和外國朋友特別容易搞錯，導致坐過站再搭回來，有的還誤以為是重複劃位驚動列車長。

苦苓建議，高鐵不同班次可用顏色區分，例如直達車列為「綠色」車，停大站是「黃色」車，站站停是「紅色」車，把車票、車站裡面的指示、車廂外LED燈箱標示全部用三種顏色標示，乘客就能一目了然，減少搭錯機率，又能減少糾紛、減輕列車長負擔，達到「三贏」的局面。

貼文一出，許多人都大讚苦苓的建議很棒，還釣出不少搭錯高鐵班次的人，「我也曾搭錯車，要到桃園結果到台中」、「有位外國朋友來台，要從高雄搭到台南，結果搭到直達台中的高鐵」；還有人表示可以學日本，「就算車型一樣，日本在LED板上也會做清楚的標示，台灣高鐵完全沒有分別」、「日本一樣都是N700系列，會以名稱去區分，如のぞみ、みずほ這種班次，連外國人也知道停的站少不能亂坐，標示真的可以好好改善。」