國民黨總統參選人侯友宜3日終於對九二共識表態，提出一個接受，兩個反對。「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統污名化的九二共識」。而國民黨前主席、立法委員江啟臣今也透露幕後關鍵，在國民黨前秘書長李乾龍作東辦「大老宴」上，前總統馬英九向侯友宜闡述九二共識，侯友宜聽完後也透過競辦向江索取「憲法九二」相關資料，才在昨天親自表態支持憲法九二。

江啟臣今上午表示，2020年總統大選時，國民黨沒機會把九二共識原意說清楚，選前不管是中共談話，或是綠營操作，那年九二共識被抹紅相當嚴重，被扭曲，原本是讓兩岸可以求同存異的共識，卻變成國民黨在兩岸上很大的挑戰。

他上任黨主席後，就針對九二共識論述的說法檢討，並在2020年全代會提出「憲法九二」報告，會中也順利通過黨務改革方案。基於中華民國憲法的九二共識，讓大家更清楚知道九二共識原意。最重要就是透過中華民國憲法來定位兩岸關係，這是最大公約數，憲法就是定義的很清楚，由憲法來確認中華民國的定位，這樣是國內最大的共識。

至於昨日侯友宜表態支持「憲法九二」，江也透露內幕，當時馬英九剛從大陸返台，李乾龍作東辦「大老宴」，在餐敘中馬有提到他在大陸一路多次提起中華民國，也講了過去主張九二共識的內容。

而江在餐會上也向侯友宜補充，自己擔任黨主席時，檢討2020大選打敗仗，九二共識影響選情甚鉅，因此把當初的檢討，以及憲法九二共識論述在現場向侯說明，後來侯友宜團隊也有跟他索取資料，經過侯團隊內部討論後，侯友宜才在昨天拋出「憲法九二」。