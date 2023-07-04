女星陳喬恩6月23日突在IG發文「永遠記得妳，永遠愛妳。」並且放上七朵花私下聚會照片，不少粉絲疑問也擔心發生了什麼事，但她隔天刪文；據悉，成員之一仔仔（周靂岑）近日逝世，4日家屬在一殯舉行告別式，陳喬恩老公陳偉昌、小潔到場哀悼。據悉，仔仔在2004年淡出演藝圈，之後嫁給圈外人老公，家屬對於她後事十分低調。

女團「七朵花」成立於2004年由陳喬恩、趙小僑、小潔、賴薇如、饅頭、仔仔和王宇婕組成，當初第一個退團的是王宇婕，隨後是仔仔和饅頭，後期大多是以四人形式進行演出，不過即便如此七個人的感情仍相當要好，並於，2017年趙小僑和劉亮佐結婚時，也睽違多年合體，當時成員仔仔更是遠從東莞趕回來。

然而，七朵花上一次合體是在今年的1月，當時賴薇如就曾臉書曬出合照表示「這次少了仔仔！（真的很難湊齊六位）」更無意間透露，近期成員就有4人，包含她自己開刀動手術，似乎間接說明仔仔生病缺席，如今仔仔傳出離世消息，震驚外界。