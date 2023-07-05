上半年神腦全通路手機銷售排行榜前5名依序為三星Galaxy A14、蘋果iPhone 14 Pro、三星Galaxy A54、三星Galaxy S23 5G系列、OPPO旗艦機Reno 8系列；第6至10名包括小米Redmi 10、OPPO A78 5G、vivo V27、Sony Xperia 10 IV、HTC Desire 22 Pro。

神腦發布新聞稿說明，今年上半年因為疫情趨緩，加上政府普發6000元政策，相較於去年同期，新台幣1萬至2萬元之間的中階手機銷售成長4.2%；2萬元以上的高階手機成長3.5%，可看出民眾購機預算提升。

神腦調查也顯示，民眾選購高階手機，大多偏好蘋果或三星，尤其iPhone 14 Pro最受歡迎；在萬元以上的中階手機市場，以三星Galaxy A54最暢銷，其次是OPPO Reno 8系列及vivo V27，都是熱賣的大螢幕孝親機。

神腦觀察，上半年Android與iOS手機的購買比例約為71%比29%。電信資費的搭配多以5G為主，民眾選擇月繳1399元為大宗、占31%，其次為599元資費占24%，999元資費占17%，超過半數民眾選擇999元以上資費搭配購機。