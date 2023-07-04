另外，長榮（2603）進入除息第三天，在連拉兩根漲停後，今日早盤以108元開出，一度攻高到112元，早盤成交量逾13萬張，僅次於陽明，居個股成交量第二大。

長榮與陽明都發生除息前自營商大買現象，市場研判，是自營商賺股息及為大客戶避稅交易有關。長榮自除息日起，自營商轉買為賣，6月30日大賣4.22萬張，連同7月3日累計兩個交易日大賣合計近5萬張；陽明7月3日自營商大買逾5.89萬張、連13買。

另外，萬海（2615）3日順利填息，今早以59元開出，最高報63.4元，早盤成交量逾4.1萬張。