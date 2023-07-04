另外，長榮（2603）進入除息第三天，在連拉兩根漲停後，今日早盤以108元開出，一度攻高到112元，早盤成交量逾13萬張，僅次於陽明，居個股成交量第二大。
長榮與陽明都發生除息前自營商大買現象，市場研判，是自營商賺股息及為大客戶避稅交易有關。長榮自除息日起，自營商轉買為賣，6月30日大賣4.22萬張，連同7月3日累計兩個交易日大賣合計近5萬張；陽明7月3日自營商大買逾5.89萬張、連13買。
另外，萬海（2615）3日順利填息，今早以59元開出，最高報63.4元，早盤成交量逾4.1萬張。
貨櫃三雄除息秀今（4）日輪到陽明（2609）接棒，除息20元、除息參考價49.3元，以漲停價54.2元開出鎖死，填息率24.5％，早盤爆出逾15萬張成交量，居個股之冠，漲停及市價排隊買單超過8.4萬張。
另外，長榮（2603）進入除息第三天，在連拉兩根漲停後，今日早盤以108元開出，一度攻高到112元，早盤成交量逾13萬張，僅次於陽明，居個股成交量第二大。
長榮與陽明都發生除息前自營商大買現象，市場研判，是自營商賺股息及為大客戶避稅交易有關。長榮自除息日起，自營商轉買為賣，6月30日大賣4.22萬張，連同7月3日累計兩個交易日大賣合計近5萬張；陽明7月3日自營商大買逾5.89萬張、連13買。
另外，萬海（2615）3日順利填息，今早以59元開出，最高報63.4元，早盤成交量逾4.1萬張。
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