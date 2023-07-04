搶攻疫後餐飲復甦商機，傳承六福客棧金鳳廳老字號經典粵菜精神的「六福客棧便當」，於即日起正式進駐台北101美食街，提供信義商圈消費者用餐新選擇，並同步推出全新「鮮魚季」便當菜色，主打４款清爽開胃的鮮魚主菜便當，包括以酸甜柚子醬汁搭配酥脆軟嫩的「柚香鮮果魚菲力」、肉質肥美，魚油豐沛的「鹽烤挪威鯖魚」、經典日式味噌風味的「日式鮭魚西京燒餐盒」以及海陸雙享首選「鮭魚&戰斧黑椒豬排」，售價130元起。

六福客棧便當亦瞄準信義商圈之公司會議、團購需求，推出客製化便當，且平日訂購滿2,500元即可享10公里內免運費服務。

六福客棧便當全新開幕駐點「台北101」，位子坐落於台北101館內B1，鎖定平日周一至周五上班客群，於午餐時段11:30至14:00及晚餐時段16:30至19:00現量供應，主打美味、營養、便利，並堅持每日新鮮直送與營養師把關，除了招牌港式臘味系列色美味鮮，本季更推出四款特色魚料理便當，包含「柚香鮮果魚菲力」精選肉質細嫩的魚菲力去刺後酥炸，外酥內軟佐以時令蔬果與鮮柚，風味細緻爽口，搭配柚香解膩開胃。「鹽烤挪威鯖魚」嚴選營養健康滿分的鯖魚，秉持呈現原汁原味，佐新鮮檸檬汁帶出迷人香甜滋味。「日式鮭魚西京燒餐盒」以日本白味噌為基底製成西京漬，使鮭魚醃漬入味，再由主廚細心燒烤上色，搭配半熟日式溏心蛋，最後針對喜愛大口嗑肉的消費者，海陸雙拼「鮭魚&戰斧黑椒豬排」，讓消費者一次可享受鮮甜鮭魚與扎實戰斧豬排，淋上主廚特調醬汁與新鮮蔬菜，清爽卻不失嗑肉滿足感。

全新季節限定菜色於六福客棧便當六間門市同步販售，亦可於Line官方帳號、六福美饌官網於三日前下單，享受外送服務。