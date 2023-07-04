七朵花贈送花籃致意。（王思穎攝）

陳喬恩曾在社群媒體貼出緬懷文，引起網友熱議。（截自Dcard）

七朵花成員即使解散了，仍會聚會。（摘自賴薇如臉書）

昔七朵花成員周靂岑（仔仔）驚傳出離世，享年35歲，留下一子一女。今（4）日在第一殯儀館低調舉行告別式，家屬因為太悲痛婉拒受訪。七朵花成員小潔、陳喬恩老公曾偉昌（Alan)到場致意，但均不願受訪，七朵花也送上花籃，與昔日好戰友道別。

陳喬恩日前在社群媒體放上七朵花照片，寫道「永遠想妳、永遠愛妳」引發粉絲揣測，但不久即刪文。未料居然是團員仔仔離世，但陳喬恩目前人在大陸拍戲，無法到現場，由老公曾偉昌（Alan)到場致意。