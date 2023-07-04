七朵花成員仔仔告別式曝光 陳喬恩1原因無法出席派老公致意 11:312023/07/04 中時 王思穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昔七朵花成員仔仔辭世，今舉辦告別式。（王思穎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 七朵花贈送花籃致意。（王思穎攝） 陳喬恩曾在社群媒體貼出緬懷文，引起網友熱議。（截自Dcard） 七朵花成員即使解散了，仍會聚會。（摘自賴薇如臉書） 昔七朵花成員周靂岑（仔仔）驚傳出離世，享年35歲，留下一子一女。今（4）日在第一殯儀館低調舉行告別式，家屬因為太悲痛婉拒受訪。七朵花成員小潔、陳喬恩老公曾偉昌（Alan)到場致意，但均不願受訪，七朵花也送上花籃，與昔日好戰友道別。 陳喬恩日前在社群媒體放上七朵花照片，寫道「永遠想妳、永遠愛妳」引發粉絲揣測，但不久即刪文。未料居然是團員仔仔離世，但陳喬恩目前人在大陸拍戲，無法到現場，由老公曾偉昌（Alan)到場致意。 #七朵花 #陳喬恩 #成員 #仔仔 #老公 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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