新北市工務局與蘆洲空中大學攜手合作，辦理空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程，總工程預算經費為5400萬元，提供約1976坪校地作為人行環境及休憩空間。工務局長祝惠美說，未來將接續辦理蘆洲中正路至忠孝路、復興路的人行環境改善，以及蘆洲國小到三民高中之間的通行環境，翻轉蘆洲街區環境品質。
空中大學長期與蘆洲地方密切合作，校方在2020年率先開放保和街側校地空間，提供民眾優雅舒適的休憩環境。市府去年9月再和空大簽訂合作備忘錄，共同編列經費改造空中大學鄰中正路側校園空間，拆除校園圍牆及部分閒置設施，重塑人行環境及休憩空間，讓校園與社區零距離，改造工程於去年底開工，經歷半年多的施工，迎來嶄新的通行環境與校園景觀。
新北市副市長朱惕之今出席完工典禮，多次轉達市長侯友宜讚賞空大校長陳松柏促成這次校園開放之美意，並代表侯市長當場致贈一座感謝獎盃，感謝空大打開校園面向社區，與居民分享優美的校園環境，積極創造友善鄰里的人行與休憩環境，共享共好的無私精神，期待空大能和蘆洲地方有更多的連結，進而結合地商圈、文教、古蹟、民俗技藝，吸引更多人來蘆洲漫遊。
朱惕之表示，侯市長上任以來積極推動校園通學廊道的改善，過去4年多來已完成58所學校，這次與空大攜手共創蘆洲新環境，首創市府與大專院校通力合作推動友善人本環境，達成安全通暢的目標，也提昇校園與地方整體環境改善，是市府持續推動行人友善環境的標竿。
朱惕之說，目前蘆洲有許多正在規畫或進行的建設，例如湧蓮公益慈善大樓、環狀線北環段皆已進入工程階段，五泰輕軌也著手綜合規畫中，期許中央內政部能予以協助最重要的蘆南蘆北開發；蘆北區段徵收案連動蘆社大橋的新交通動脈，新北銀河灣計畫的新北未來城、空中水岸公園與會展商旅，籲請中央提供支持，共同為以智慧科技重塑蘆洲的發展而努力。
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