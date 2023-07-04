新北市副市長朱惕之（右六）今出席蘆洲空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程完工典禮。（陳慰慈攝）

蘆洲空大校長陳松柏是促使校園開放與友善人行環境改造工程的主要推手。（陳慰慈攝）

新北市工務局與蘆洲空中大學攜手合作，辦理空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程，總工程預算經費為5400萬元，提供約1976坪校地作為人行環境及休憩空間。工務局長祝惠美說，未來將接續辦理蘆洲中正路至忠孝路、復興路的人行環境改善，以及蘆洲國小到三民高中之間的通行環境，翻轉蘆洲街區環境品質。

空中大學長期與蘆洲地方密切合作，校方在2020年率先開放保和街側校地空間，提供民眾優雅舒適的休憩環境。市府去年9月再和空大簽訂合作備忘錄，共同編列經費改造空中大學鄰中正路側校園空間，拆除校園圍牆及部分閒置設施，重塑人行環境及休憩空間，讓校園與社區零距離，改造工程於去年底開工，經歷半年多的施工，迎來嶄新的通行環境與校園景觀。

新北市副市長朱惕之今出席完工典禮，多次轉達市長侯友宜讚賞空大校長陳松柏促成這次校園開放之美意，並代表侯市長當場致贈一座感謝獎盃，感謝空大打開校園面向社區，與居民分享優美的校園環境，積極創造友善鄰里的人行與休憩環境，共享共好的無私精神，期待空大能和蘆洲地方有更多的連結，進而結合地商圈、文教、古蹟、民俗技藝，吸引更多人來蘆洲漫遊。

朱惕之表示，侯市長上任以來積極推動校園通學廊道的改善，過去4年多來已完成58所學校，這次與空大攜手共創蘆洲新環境，首創市府與大專院校通力合作推動友善人本環境，達成安全通暢的目標，也提昇校園與地方整體環境改善，是市府持續推動行人友善環境的標竿。

朱惕之說，目前蘆洲有許多正在規畫或進行的建設，例如湧蓮公益慈善大樓、環狀線北環段皆已進入工程階段，五泰輕軌也著手綜合規畫中，期許中央內政部能予以協助最重要的蘆南蘆北開發；蘆北區段徵收案連動蘆社大橋的新交通動脈，新北銀河灣計畫的新北未來城、空中水岸公園與會展商旅，籲請中央提供支持，共同為以智慧科技重塑蘆洲的發展而努力。