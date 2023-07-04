藝人詹雅雯日前搭乘台北高鐵站手扶梯上，不慎被前方旅客的大型行李砸中，導致肋骨受傷入院檢查，不過還好有民眾協助，才避免造成更大傷害。對此，好友于美人昨(3日)刊登尋人啟事，希望網友能協助找到這名善心人士，但也強調：「絕非要大家肉搜肇事者」。

于美人曬出日前詹雅雯受傷後被人攙扶的照片，接著懇求臉書上的網友能協助尋找一名善心暖男，她指出詹雅雯在高鐵台北站搭手扶梯時，不慎被前方旅客的行李砸中，導致整個人向後倒，千鈞一髮之際，有民眾按下手扶梯的緊急暫停鈕，將她扶起離開，不過仍造成詹雅雯肋骨裂開及腳踝扭傷，還因此入院治療。

于美人指出這篇PO文是要尋找在危機時刻，伸出援手幫助詹雅雯的善心暖男，除了當面致謝之外，也想在臉書上公開表揚對方，但也不忘提醒所有人：「本篇發文絕非要大家肉搜肇事者」，對此，網友紛紛留言：「這位暖男的義行！為社會做了，最好的模範」、「感謝你的幫忙，幫了我最愛的雅雯老師」、「是一個年輕人，我就站在他的後面，他反應很好，大家也很有秩序的幫忙」。

詹雅雯先前罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，一度被診斷出大腦長出動脈瘤，隨時有猝逝可能，不過五月底就醫時，右邊動脈瘤竟完全消失，因此不需要再動手術，讓得知好消息的她喜極而泣，指出這是生病多年來，狀況最好的時刻。