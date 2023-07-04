台中5億高中生離奇墜樓案，檢方對其夏姓配偶「殺人罪」不起訴，賴母委託律師許哲維向檢方遞狀、聲請再議。（馮惠宜攝）

台中5億高中生離奇墜樓案上月21日宣告偵結，檢方對其夏姓配偶「殺人罪」不起訴，賴母日對於不起訴的部分無法接受，其委託律師許哲維連續兩日向檢方遞狀、聲請再議，他說，不起訴書中提到現場留有的1啤酒罐驗出賴小弟DNA及麻醉藥利多卡因成份，來源調查結果是「不明」對此仍希望可以再釐清。

根據台中地檢署表示，涉嫌殺人罪的夏姓配偶，經過檢方100多項偵查作為，包括7大人證、5大物證、6大關鍵說詞等，再搭配現場監視器與法醫解剖報告，認定賴姓高中生為高處墜落身亡，且夏男在賴生墜樓前無明顯接觸、強迫跡象，認定殺人罪部分查無積極證據，不起訴處分。

賴母日前收到起訴書，其委託律師許哲維連續兩日向檢方遞狀、聲請再議，他表示，書狀內容針對死因動機、身上針孔以及現場鑑識三部分提出疑點，替出這幾天也都會再持續遞狀聲請再議。

許哲維指出書狀內容分別針對：1死因的動機2針對賴小弟身上的疑點，3.現場鑑識認為還有疑點的部分等三大部分認為還有疑點需釐清的地方。

另，他也提出，不起訴處分書有特別提到在十樓現場有一個啤酒罐，上面是有賴小弟的DNA，啤酒罐裏頭也有驗出麻醉藥品利多卡因，不起訴處分書中針對利多卡因來源是寫不明，它也是一種麻醉藥品，如果使用或塗？也有可能造成昏迷或死亡，家屬希望針對利多卡因的部分來調查，檢察官很認真驗賴小弟身上有沒有足以致死的利多卡因的量，沒有驗出來足以致死的量。

但家屬希望不是檢驗利多卡因的量，而是針對人吸收後利多卡因的代謝物。