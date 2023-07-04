嘉義市政府東區社區公共托育家園遭爆料冰箱放1個禮拜的馬鈴薯絲也煮給幼兒吃。（廖素慧翻攝）

嘉義市政府東區社區公共托育家園遭爆料用過期20天的鮭魚、排骨等食物餵幼兒吃，引起譁然，家長驚慌，市府社會處今天表示，梁姓主任第一時間已離職，將持續追究相關責任，研議列入不適任人員名單，後續會依違反兒少法權利，究責、嚴懲。

有家長在社群網站爆料，東區社區公共托育家園梁姓主任買超市打折的即期品、用過期的排骨、過期20天的鮭魚、煮燒焦的粥也給孩子吃，在冰箱放了1個禮拜的馬鈴薯絲也做成蛋餅給孩子吃。

嘉義市議員王浩表示，市府要痛定思痛，徹底改革東區托育家園，並強烈要求市府「該罰就要罰，該換就要換」，請給所有家長、所有關心此事的市民一個交代。

嘉市府社會處長李思賢表示，7月2日凌晨接獲訊息，當天上午即會同衛生局突襲稽查家園，發現確實存有少量過期商品，這些過期商品經確認為多是成人食品，是工作人員儲放於東區家園櫥櫃中，並未供給孩童使用。

李思賢說，當天也一一聯繫家長告知處理狀況，請家長留心小朋友的狀況，市府今天晚上6時在嘉義大學林森校區開說明會。

市府表示，針對公托家園存放過期食品，衛生局將依《食品衛生管理法》研擬裁罰，而食品備製流程缺失部分，將責成委託廠商限期改善，確保孩童食品安全。

東區社區公共托育家園由嘉義市政府委託希望種子協會於2021年3月開辦，招收12名2個月至2歲幼兒，收費平價，招生回響熱烈。已離職的梁姓主任自開辦時就擔任保育員，今年3月轉為擔當主任，與家長互動良好。