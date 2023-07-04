每個人打字習慣不一樣，一名女子表示，發現身邊部分朋友或同事，傳LINE訊息時習慣用注音符號結尾，她質疑「是在裝可愛嗎？」多數網友說用注音符號傳訊並非在裝可愛，而是想讓語氣看起來輕鬆歡樂，但也有少數人認為傳注音文應看對象，並非每個人都接受。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，不論和朋友或同事傳LINE，發現有不少人都會用注音符號結尾，例如「對ㄇ」、「可以ㄅ」、「好ㄛ」、「謝ㄌ」、「ㄅ會」等。

起初以為是對方打字速度太快沒有選好用字，但久了才發現是慣用聊天習慣，讓原PO不解問「是流行嗎？還是比較可愛？打字還要刻意選注音不累嗎？」

網友點出用注音符號結尾的關鍵原因，「不是在裝可愛，注音文會給人一種比較輕鬆的感覺」、「我自己滿常用，有些人覺得這樣是裝可愛」、「這樣語氣比較歡樂啊！、「我自己是覺得，字面上看起來比較輕鬆」、「這樣句子看起來才不會那麼兇或嚴肅啊」、「台灣人限定耶！我自己是滿喜歡的」。

但也有人不以為然，認為傳注音文要看對象，「看到這種傳訊方式，覺得很難受」、「看不習慣，朋友這樣打的話，可能會要求他好好打」、「我也不喜歡，語氣輕鬆明明也可以用別的方式呈現」、「個人不喜歡看這種耶！尤其是跟一些比較傳統的長輩或是年長一點的同事、主管，他們容易有看不懂或是覺得這人輕浮」。