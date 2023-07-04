國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（3）日提出了「九二共識」、「撤掉NCC」等4大主張，前立委郭正亮認為，侯放了一個大絕招。而相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，引起網友們熱議，但有人更喊話，侯友宜應主張恢復執行死刑，「老百姓都希望包青天再世」。

侯友宜昨提出「九二共識」、「核二、核三延役」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」等主張，在九二共識議題方面，侯友宜表示，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對總統蔡英文污衊化的九二共識；核能議題上，侯則指出當選後，核二、核三廠不能除役，核一經專家評估後，「能啟動就再啟動」。

侯友宜提出，若當選總統，將裁撤NCC、「打掉重練」，並成立新的獨立機關，他直言，蔡政府把NCC搞得烏煙瘴氣，必須重建公平機制的審核，贏回民眾的信賴。

對此，網友們的意見包括「水，下架民進黨啦」、「要恢復槍斃死刑犯80%老百姓都希望包青天再世」、「要恢復成立特偵組，追查貪汚腐敗」、「直球對決就對了」、「還要查高端」。

另外，郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，侯友宜是「放了一個大絕招」，並且分享，他許多的泛藍朋友在聽到後，都感到相當高興，因他們覺得，選戰終於回到藍綠直球對決的局，讓大家知道未來為何而戰、未來可以做什麼。