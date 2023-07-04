大陸商務部和海關總署於7月3日聯合發布公告，為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺都是半導體材料。

根據大陸商務部官網，商務部、海關總署發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

根據大陸當地統計，金屬鎵世界總儲量約23萬噸，大陸儲量居世界首位，約佔世界儲量的80%到85%，國外金屬鎵的儲量約4萬噸到5萬噸，其中美國鎵儲量約0.45萬噸；全球鍺儲量最大國家是美國，約佔全球含量45%，其次是大陸，佔全球儲量41%。

由於金屬鎵主要用於太陽能電池、砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體，鍺則常被應用於太陽能電池、醫藥等，大陸宣布實施出口管制，首當其衝為化合物半導體及太陽能產業。

就化合物半導體供應鏈來看，目前全球前三大砷化鎵相關基板供應商為日本Sumitomo、德國Freiberger及美國AXT，氮化鎵前兩大基板供應商為美國的Cree和Coherent(II-VI)，過去基板廠向大陸或是當地材料供應商購置金屬鎵原料做成基板銷售給磊晶廠，磊晶廠再銷售給代工廠，大陸此項禁令，對基板廠原料取得立即產生影響。

針對大陸禁令影響？全新表示，目前公司基板主要供應商為德國Freiberger與日本Sumitomo，據Sumitomo回覆，可以採用當地供應商，德廠亦有第二供應商，初步判斷影響不大。

穩懋表示，公司已連絡供應商，影響仍在評估中；宏捷科則指出，公司亦在了解基板廠是否受到影響，不過由於基板廠都有第二家供應商，且出口管制只是要提出申請，不是完全禁止，初估影響不會太嚴重。

不過大陸當地解讀卻偏向對大陸的相關廠商有利，今天大陸第三代半導體廠股價多強勢大漲，表現相當亮眼。