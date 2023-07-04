Nagel亦為德國央行行長，為著名鷹派人物，他呼籲實施更多緊縮政策。

Nagel在一場金融活動上說：「在我看來，我們仍然有一段路要走」。但他也表示，「對於進一步加息的疑慮將會增加，批評者的聲音將變得更加響亮」。

他說，勞動力市場依舊強勁，經濟呈現正面成長，貨幣政策的訊號清楚地指出更多的收緊措施。

上周五公佈的資料顯示，歐元區20個成員國的通膨率從5月的6.1%下降至6月的5.5%，這是過去8個月裡第七次下降。

Nagel還補充說，他提議「在未來幾年內大幅縮減歐元體系的資產負債表」。該體系此前透過大規模購買債券和對銀行發放貸款，進行了多年的擴張。

這些刺激措施是在過去10年因通膨太低而提出的，並對銀行注入了大量現金，並在貨幣市場將利率拉低到歐洲央行的存款利率水準。

不過歐洲央行已經開始消化這筆額外的現金，ECB幕僚也開始描繪這樣一個未來：資金將更緊缺，銀行需要在ECB每周的拍賣會上以更高的利率借入資金，就像金融危機前那樣。