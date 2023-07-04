今年上半年股市強勁反彈，投資人將央行升息、烏克蘭戰爭和地區銀行危機拋諸腦後。受惠於AI狂熱帶動科技股走高，美股標普500指數半年線收漲16%，那斯達克100指數飆漲39%，均創下歷來最佳的上半年表現。

特斯拉執行長、全球首富馬斯克上半年個人淨財富增加966億美元，接受馬斯克下戰帖的Meta執行長祖克伯個人財富在半年增加589億美元，兩人的財富增長領先群雄。

因遭到放空機構興登堡（Hindenburg Research）狙擊，印度首富阿達尼（Gautam Adani）個人財富縮水602億美元。

美國知名主動派維權投資人Carl Icahn的個人財富暴跌57%，在全球頂級富豪中縮水最多。興登堡在5月初指控Icahn旗下投資公司Icahn Enterprises LP（IEP）誇大資產價值並大玩「龐氏騙局」，造成IEP股價重挫。