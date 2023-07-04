為了擺脫台灣「行人地獄」汙名，交通部宣布，從6月30日起，車輛若未停讓行人最高可裁罰新台幣6000元。然而新罰責上路，不少汽機車駕駛抱怨，部分行人在斑馬線滯留過久，造成交通堵塞。對此，國內最早推動行人友善政策的基隆市長謝國樑表示，準備加強對行人違規的取締，此番說法也引起PTT鄉民熱議。

謝國樑今（4）日指出，基隆民眾當前已將禮讓行人內化成駕駛習慣，並強調自他上任以來便開始推動行人友善政策，在這大半年來，基隆市車輛行經人行穿越道時，未禮讓行人的情況已經出現明顯感善。而在今年6月，謝就透露，已經接近加強取締行人違規的時機，還要求市府交通處及市警局預先研擬宣導及執法方案。

謝國樑還披露，據他了解，交通部目前已開始研議禁止行人過馬路時使用手機的規範，市府未來會針對行人闖紅燈、未在行人穿越道上過馬路等相關的違規加強取締。不過加強取締行人違規的具體落實時間點，還有待基隆市府團隊進一步討論。

對於謝國樑倡議取締違規行人，《PTT》八卦版也爆發激烈討論，有網友指出，「民進黨不敢管行人，地方只好自力救濟了」、「地方政府可以自己推啊」、「斑馬線不滑手機，紅燈不看車很危險」，「行人有規範啊。有法規，就是罰五百，未依規定通行， 逗留玩耍之類的，自己去翻」、「 玩上班時間公家機關前，行人待走大富翁」。

PTT鄉民針對謝國樑將推出加強取締行人展開激烈討論。（圖截自PTT）

不過也有民眾持反對意見，稱「亂世用重典，先讓駕駛人習慣禮讓行人不行嗎」、「四輪大爺再吵啊，開車時被規範，結果回家步行出門買便當一樣被規範，笑死」、「幾十年汽車違規現在才規範，行人倒是規範得很快」、「6000在前你會罰500？」、「行人難規範就是被檢舉是要怎麼找到人」。