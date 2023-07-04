一般人提到糖尿病會想到血糖數值偏高，家醫科醫師李思賢表示，現代醫學已證實，胰島素阻抗是第二型糖尿病的根本原因，當人血糖值仍為正常範圍時，胰島素值可能已過高，胰島素阻抗已在緩慢醞釀中，胰島素阻抗會引發糖尿病、腎臟病、癌症的風險。他提醒民眾，要注意胰島素值符合正常範圍6~27，他個人認為應該要小於5、甚至要接近2。

糖尿病堪稱新國病，血糖監測是糖尿病的主要方式，分為空腹血糖、飯後血糖、糖化血色素，另還有一項較少為人知道的胰島素也相當重要。正常的空腹血糖為60~99mg/dL，若為100~125為糖尿病前期，若超過126，則已罹患糖尿病。

不過，若出現胰島素阻抗，就是胰島素分泌過多、使得血糖數值不高，此時血糖雖仍處正常範圍，但胰島素已分泌過多，代表身體正在醞釀胰島素阻抗這一危險疾病的前兆。

李思賢在其臉書粉專貼文分享一名高血糖患者的檢測數值，即使血糖、糖化血色素都未達糖尿病的門檻、許多醫生會認為患者仍處健康範圍，但該患者的空腹胰島素已飆破100，已經遠高於正常值上限的27。

他並表示，該患者經過飲食調控後，雖然胰島素降為30.4，但血糖數值仍只由原先的122降為110，若只注意到血糖值，並未能發現胰島素值的變化，而胰島素是胰島素阻抗的重要因子之一，若掠過不看，將錯失發現胰島素阻抗症狀，陷入糖尿病的危險中。

他並表示，高胰島素水平與所有代謝疾病都相關，會提高腎臟病、癌症的風險，因此他建議民眾注意空腹胰島素，應該要小於5、甚至要接近2。