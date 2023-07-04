為減少PVC對環境及健康危害風險，環保局到傳統市場稽查輔導改善。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

淘汰聚氯乙烯（PVC）食品包裝已為國際趨勢，為減少PVC對環境及健康危害風險，花蓮縣環保局3日赴傳統市場稽查，抽查40攤、166件商品，有3件違規使用PVC材質容器，現場輔導限期改善，若持續不改善，可開罰6萬至30萬元罰鍰。

環保局表示，市面上許多食品過去常用PVC材質做為緩衝、及裝填物的塑膠襯墊、泡殼，為了提高耐熱、耐光性，PVC製品會添加安定劑，其中含有鉛、鎘、鋅等重金屬。PVC不抗油溶，若以此類容器裝填含油食物、食材，塑化劑可能滲入食物，帶來致癌風險。

環保署公告今年7月1日起限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具填裝食品等商品之製造、輸入及販賣。花蓮縣政府以聯合國17項SDGs永續發展指標為施政方向，改善環境、禁用PVC材質。

環保局稽查人員到花蓮市重慶市場及吉安鄉黃昏市場稽查，抽查40攤166件商品，其中有3件商品違規使用PVC材質容器，之後將排定到傳統市場、東大門夜市攤商、百貨公司、購物中心、量販店業等，也請各列管業者配合查核作業，若自身產品仍使用PVC包材，請使用其他替代材質。

環保局提醒，民眾購買商品時，可自備環保餐具及環保袋，落實消費顧環保，並同時留意食品包材材質是否為PVC，若有發現違規產品，可撥打花蓮縣環保局廢管科03-8237575＊2318，環保局將派員輔導改善。