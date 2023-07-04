北市大同分局延平派出所簡姓、黃姓員警，今年5月7日上午5點起執行星聚點守望勤務，近6時2人下車站在KTV前廣場執行守望勤務，卻忘記將警車車門上鎖，數名飲酒的「屁孩」發現車門沒鎖，竟坐入副駕駛座嘻笑，並拍攝影片po上網戲稱「警車試乘開箱文」，曝光後遭依《社會秩序維護法》函送，士林地ㄈ法院各處罰鍰8000元。全案可抗告。

根據調查，蔡姓男子今天上午5點59分，疑在星聚點內飲酒後，站在警車旁邊，一旁林姓友人則拿起手機錄影，鼓勵這名男子坐上警車，男子手上還拿著香菸，左顧右盼問「啊警察勒、警察去哪裡！」隨即丟棄菸頭上車，搖搖晃晃上警車副駕駛座。

但當時簡姓、黃姓女警2人發現他們站在車旁，上前查看並無異狀，卻沒想到蔡男早已坐上車後下車在旁嬉鬧，並將影片po上網。

警方事後查出蔡男及林男身分，依違反社會秩序維護法通知說明並函送法院，亂丟煙蒂部分，將函請市府環保局裁處。

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