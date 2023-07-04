香港警方國安處獲法庭批出拘捕令，各懸賞100萬港元通緝8名境外人士。資深大律師、行會成員湯家驊今在電台節目表示，國安罪行是「更甚於殺人放火」的嚴重罪行，不認為警方公布通緝人士的方法高調。他又表示，國安罪行屬於政治罪行，根據聯合國指引和香港法例規定，政治人物不能移交，但不能排除被通緝人士可能經過香港的友好國家，被當地以行政手段移送回港的可能性。

湯家驊又指，《香港國安法》罪行在海外有法律效力，雖然在外地有執法困難，但不等於疑犯無犯法，市民要分清楚法律效力和執法途徑的分別。若市民知道被通緝人士的位置，向警方舉報是義務，並非法律責任，因此不存在「知情不報」，就要負上法律責任的情況。

至於被通緝人士的親友可否給予金錢援助，他表示，香港沒有「牽連罪」，加上只要意圖不涉及支持「港獨」，就不構成違法；媒體方面，只要不是借用平台協助宣揚他們的政治立場，相信正常訪問不會有問題。