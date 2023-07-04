國民黨立委王鴻薇指控我國金援立陶宛、奉送半導體技術，對此，外交部表示，立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利基礎，共同出資協助立國建構半導體能力，並非開設半導體工廠，後續資金須由立陶宛挹注，也是在合法規範下提供技術授權。

外交部發言人劉永健指出，我國半導體技術製程成熟，而立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利基礎，推動深化關鍵產業韌性合作，雙方共同出資協助立國建構半導體能力，並非開設半導體工廠。工研院與立國政府指定並具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助台灣技術與產業增加國際影響力。

他說，台灣與立陶宛同為抵抗威權擴張的民主夥伴，雙邊關係持續提升，並基於雙邊發展優勢積極推動各項產業合作計畫，共同強化民主韌性及經濟連結。台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。

劉永健指出，立陶宛於110年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國大陸政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。台灣與立陶宛是可信賴的堅實盟友；我國將持續與立陶宛深化合作，推動具永續韌性的夥伴關係。

外交部也批評少數人士以「凱子外交」等字眼扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼，對此親痛仇快的言論，外交部表達極度遺憾。