又傳幼兒園教師不當管教！新竹市1間私立幼兒園近日傳出不當管教，1名家長控訴兒子在園內遭老師揮拳揍臉，整個人飛出去還流了鼻血；市府教育處則表示，確實接到通報已立即主動作為，裁處該名教師4年不得擔任教保服務人員，同時重罰20萬元。

近日有1名家長於臉書社團「新竹─幼兒園討論區」匿名發文，指兒子近期在新竹市某幼兒園遭老師不當管教，被老師揮拳直接打臉部、人飛出去還流鼻血，想詢問網友有無推薦其他地方的幼兒園。

這名家長也想詢問網友有無推薦新竹市北區、東區的幼兒園，並指全案目前還在協商中，但已經向市府通報，為的是留下記錄保護小朋友。

市府教育處則表示，市府接獲該案不當管教事件通報就馬上有主動作為，並依據教保相關人員違法事件調查處理辦法，立即組成調查小組深入調查，並召開認定委員會。

經委員會認定，此案行為人確實有不當管教事實，已裁處該行為人4年不得擔任教保服務人員，市府並重罰20萬元，教育處也督導園方提供孩子相關心理輔導。

教育處強調，市府對兒童體罰、不當管教行為採最高標準檢視，接獲通報立即處置、立即調查，若經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及教保服務機構。