配合義務役恢復1年役期，教育部祭「大學當兵3＋1」政策，國民黨總統參選人侯友宜表示反對，憂男女學生教育資源分配不均，壓縮學習時間，主張當選後恢復4個月役期。行政院副院長鄭文燦4日說，此政策屬自願性、非強制的方案，尊重大學生個人選擇，他也直指侯為選舉陷入另種極端，但國家領導人應穩健領導國家向前走才對。

鄭文燦上午出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇前接受媒體聯訪，他指出，侯友宜為選總統做了很大改變，「他陷入另外一種極端，跟大家所認識的侯市長，確實變得不太一樣」，包括重啟服貿、打掉NCC、支持九二共識，以及役期縮短為4個月。

鄭文燦指出，作為國家領導人前的準備工作，必須穩健領導國家往前走，但陷入另外一種極端是不好的，而教育部所推出的「當兵3加1」政策，屬自願性、非強制的方案，每個大學生可以自行衡量是否適合此方案，至於在學習和兵役上要如何求取最好安排，還是尊重每個人的選擇。