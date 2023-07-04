美系外資表示，世芯-KY先前透露拿下兩個5奈米AI ASIC(客製化晶片)大陸電動車項目訂單，然而，當時並不確定關於的時間和潛在的應用，近期根據對大陸電動汽車供應鏈的調查顯示，理想汽車用於ADAS的5奈米ASIC設計，該項目是由世芯-KY協助。這項目需要一些前端設計，不排除世芯會再和一些大陸本土的設計業者服務合作，預計會有一些NRE(委託設計)收入下半年開始貢獻，然後在2026年獲得一些量產收入。

美系外資進一步談到，除了理想汽車ADAS項目外，世芯-KY目前正在為下述多個項目提供設計服務，包括黑芝麻在大陸的汽車計算晶片，也著眼於美國汽車HPC(高速傳輸)機會。根據路透社報導，通用汽車的自動駕駛部門Cruise已經開發了自己的晶片，自動駕駛汽車將於2025年部署，目標是降低成本和提高生產規模，不僅如此，路透社報導還補充說，目前正在密切關注RISC-V(基於ARM)的發展，因為RISC-V可以提供更開發性的發展，相信台積電(2330)、世芯-KY和晶心科(6533)為Cruise未來的ASIC設計做好了充分準備。

美系外資表示，世芯-KY後續有機會拿下一家美國基於台積電3奈米製程的HPC車用客戶訂單，其主要應用在自動駕駛。整體來說，看好世芯-KY的HPC營收貢獻持續上升，將在2026年達到高峰，占比上看10~15%，將世芯-KY目標價由1800元調升到2130元、重申評等加碼。