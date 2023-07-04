基隆市長謝國樑4日宣布，自今年10月起，乾淨家園政策將進入第二階段，亂丟垃圾除裁罰金額將由2400元升至3600元外，民眾的檢舉獎金也將提高到實收罰鍰的75％。謝國樑說，這項政策勢必會讓許多民眾反彈，但就算挨罵都要做。

謝國樑表示，經過與市府團隊與法制科長時間的討論，基隆市政府將自今年第四季，也就是10月1日起，基隆市亂丟垃圾將加重裁罰，罰金將自3600元起跳。同時，若檢舉亂丟垃圾，市府將自3600元的罰鍰中，提撥75％做為檢舉人的獎金。

謝國樑說，他自上任以來，便積極推動「乾淨家園」政策。這次進一步加重裁罰，市府並不想要這個罰金，市府只想要讓基隆變得更乾淨。他說，這項政策勢必會招致批評，甚至會挨罵，但他認為，若要讓基隆變成乾乾淨淨的城市，不管是市民或是觀光客，都能享受到乾淨清潔的環境，這一切的罵名都是值得的。

另一方面，因為市議員的質詢指出檢舉流程的問題，因此基隆市政府環保局也成立了[email protected]官方帳號，方便民眾檢舉，遏制亂丟垃圾行為。

謝國樑強調，這項政策的目的不在於處罰民眾，而是希望透過這個做法改變民眾的行為。舉例來說，基隆市先前率全國之先推動行人友善政策，2月27日到3月5日，一周內取締了380件不禮讓行人，到了6月19日到25日，僅餘10件左右，兩者相差約莫30倍，證明車輛禮讓行人已經內化為駕駛人的駕駛習慣中。

環保局長馬仲豪表示，自今年3月1日起，環保局針對亂丟垃圾行為，已於3021件棄置垃圾包中，查獲151件違規行為。另外，也接受了1031件民眾檢舉案件，陸續裁罰中。另外，市府將自即日起到9月底會進行充分宣導，才會於10月1日起開始提高裁罰。