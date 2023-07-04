放暑假了！新北市教育局今年推出「FUN暑假任務」，鼓勵學生即起至9月10日登入親師生平台（https://pts.ntpc.edu.tw/）、連結五個活動平台，完成任務，就可以獲得加碼的「積點趣」點數。

教育局表示，今年的FUN暑假任務與「Learnmode學習吧」、「PaGamO遊戲學習平台」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」合作，共同打造有趣且富有知識的暑假任務，讓學生們能夠以輕鬆好玩的方式持續學習，激勵學生努力累積點數，持續學習不中斷。

積點趣點數可兌換教育局各項小禮品，還可兌換Super Point，再兌換成Line Point、全家購物金、家樂福即享券、遠百sogo即享券等，更有多種通路的折價券。

教育局長張明文表示，新北市持續推動教育數位化轉型，鼓勵教師引導孩子使用線上教學資源，同時教育局也規畫各項活動提升學習動機。透過本次與孩子對談，面對面聆聽孩子使用親師生平臺的想法，使用者的意見將有助於各項教育政策的制定，再透過公私協力、校際之間合作，共同打造符合新世代學子的數位學習環境。