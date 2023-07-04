對此，民進黨立院黨團痛批，我們是互相協助而不是賣台，賣台要有證據，怎麼樣才是賣台。（黃婉婷攝）

國民黨立委王鴻薇揭發，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實竟是建立在台灣金援和8寸晶圓半導體技術援助之上，王鴻薇痛批，「政府把賣台當成政績來宣揚，這是喪權辱國，就是撒幣外交！」對此，民進黨立院黨團痛批，我們是互相協助而不是賣台，賣台要有證據，怎麼樣才是賣台。

王鴻薇今批評，外交艱困但應有不能逾越的規定，讓立陶宛予取予求的案例一開，未來是不是其他國家都可以比照此案要求台灣？呼籲蔡英文總統不應在營造立、台關係的大外宣下延續凱子外交，不但給錢還奉上最珍貴的半導體技術，根本是賣台。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，王委員實在不太理解，台灣不是要走出去嗎？我們是不是應該要結交跟我們友誼更好的國家，大家都知道立陶宛在過去是歐盟重要的成員國，立陶宛和波羅的海三小國，他們在資安、能源和高科技上，是國際貿易市場上的獨角獸。

劉世芳指出，台灣研究單位願意在技術交換用互利互惠方式達到，未來有天台灣高科技產業也可以進軍歐盟市場，是個入口，所以站在這樣立場，互相協助而不是賣台，賣台要有證據，怎麼樣才是賣台。