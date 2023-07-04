台積電（2330）創辦人張忠謀，4日出席工商協進會活動，席間以全球化為主題發表演講，有鑑於近期全球地緣政治演變，從全球化歷史到對世界的優劣分析，並給出對未來全球化預測。張忠謀認為，目前國家安全及經濟領先優勢已凌駕於全球化之上，或有放寬及部分許可，不過全球化已不復存在。

張忠謀從全球化歷史開始，引述「世界是平的」作者佛里曼的看法，當時的全球化帶來全球分工，比較利益之下帶來許多好處，便宜的商品、各國優秀人才互相流通，並提高很多國家之生活水準。不過同時也帶來極端的貧富差距，張忠謀以親身經歷為例，1980以前大公司CEO的薪酬，大約是基層人員40倍，但是現在專業經理人與基層差距，已拉大至400倍。

張忠謀也提到，過去幾年世界開始大幅減低全球化，從中國開始對當地企業大行補助，美國反彈之下，也進行各種反制措施。舊有強權對後進者之忌憚，造成全球化開始逐步崩解。現在國家安全第一，科技、經濟領先重要性，凌駕於比較經濟與全球貿易。美國將之定調於既競爭又合作，但張忠謀目前來看，競爭仍大於合作，並且反問，這樣還能算全球化嗎？引起眾人反思。