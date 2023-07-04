立委王鴻薇4日舉行記者會，踢爆去年我國與立陶宛簽訂的半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，且立國更獅子大開口要求補助金，從原本的650萬增加至1400萬歐元。（實習記者許芳慈攝）

立委王鴻薇4日舉行記者會，踢爆去年我國與立陶宛簽訂的半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，且立國更獅子大開口要求補助金，從原本的650萬增加至1400萬歐元。不僅給錢、甚至將半導體技術雙手奉上，讓王鴻薇痛批「凱子外交、喪權辱國」，而下令讓立陶宛予取予求的指令，正是來自蔡英文總統。

2021年10月我國與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，原本分別是由我國與立國政府共同投資一間立國私人企業，協助半導體產業的發展；後來卻演變成我國政府單方面出資650萬歐元(約2.1億台幣)。

沒想到立國獅子大開口，資金倍增至1400萬歐元(4.7億台幣)。立國外交官更於其中一場會議放話，若我國不同意增加資金，就回國報告「立方助台之心，高於台方助立之心」，隨即離席會議，態度極為囂張。

王鴻薇今批評，外交艱困但應有不能逾越的規定，讓立陶宛予取予求的案例一開，未來是不是其他國家都可以比照此案要求台灣？呼籲蔡英文總統不應在營造立、台關係的大外宣下延續凱子外交，不但給錢還奉上最珍貴的半導體技術，根本是賣台。

王鴻薇表示，立陶宛後來要求的1400萬中，有620萬竟是要跟我國工研院購買技術，等於將我國工研院技術無償送給立陶宛。不僅如此，此案合作的立陶宛私人公司，主業僅是車輛追蹤器，根本無關雙方簽屬的「半導體」；而代表處也堅決表示，「按照國際慣例，不能幫私人公司購買技術」。

王鴻薇補充，代表處早已堅決反對立國要求，更直言「就以對方所提之650萬歐元為限，不宜因對方施壓威脅再增加，即使對方施壓成功，未來立國各案均將比照施壓」。然而消息傳回國內後，蔡英文竟請國安會秘書長顧立雄下令政治處理，請外交部、經濟部、國發會「幫忙」，除了第一年撥付的663萬，再補助此案1000萬歐元，讓王鴻葳不禁痛罵「這不是喪權辱國嗎」

王鴻薇說，「未來若有其他國家要求比照辦理，會不會沒完沒了？」蔡政府去年不斷向立陶宛考攏，成立代表處、各類基金、交涉合作案，表面看似風光，實則延續凱子外交，花費人民的納稅錢就算了，竟還將珍貴的半導體技術「雙手奉上」，簡直是「喪權辱國的賣台之舉」。