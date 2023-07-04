藝人大牙（周宜霈）先前控訴多年前在香港工作時遭到前老闆陳建州性騷擾，而陳建州透過律師聲明否認，並與妻子范瑋琪一起提告求償1000萬，引起網友撻伐。近日大牙表示有網友提醒她，陳建州有可能找口碑行銷公司帶風向，隨後大牙的社群網站便出現大量留言洗版。對此，資安專家陳盈豪分析，大牙留言區底下的假帳號可能與女星李毓芬買的越南帳號是同一家行銷公司或是有密切關聯。

大牙指控陳建州後，昨（3日）大牙再曬出一段粉絲傳給她的提醒，表示陳建州在找公關公司跟網路口碑公司，「妳可能要小心後面會有網軍攻擊。」果不其然，她的社群網站留言處近日真的出現了大量假帳號，用簡體字在底下留言攻擊：「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂污衊我黑哥！請拿出實證」等。

對此，資安專家陳盈豪分析，這些假帳號的來源，其中34%的帳號來自李毓芬粉專買的越南假帳號，推測應該是同一家假帳號行銷公司，或是兩者有密切的關聯。

陳盈豪曾對李毓芬粉專的貼文進行檢測，發現在高達10萬人按讚的貼文中及607個帳號留言，有555個帳號被陳盈豪歸屬在「假帳號」的分類，比例佔全體留言帳號中的91%。接著陳盈豪指出，這555個假帳號從創建後到目前2023年4月為止，發文時間仍舊都落在2022年10月30日、31日，以及2022年11月15日、16日，他推測：「主要假帳號生產來自兩批日期，每次工廠為假帳號發假的個人貼文，工廠運作約1天多。」