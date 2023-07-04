為防範境外勢力介入2024年台灣總統大選，法務部修訂《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，將檢舉破案獎金提高為最高2000萬元；國民黨立委李德維3日直言，政府是心虛、對台灣人沒信心，才會出此下策，反而會誘導民眾「抹紅」。對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，檢舉獎金如此高，無非提醒如果有賄選的企圖心，就要防範有人會來檢舉。

劉世芳表示，昨天回應，有關於法務部檢舉獎金，是根據《總統、副總統選罷法》的相關規範，大家都知道，總統選舉是全台灣重要大事，所謂防範境外勢力，是因為境外勢力對台灣介選，或是提供基金，對於國內的檢警調單位很難查察，如果有人願意提供相關情資，才有可能是2千萬天價。

劉世芳說，台灣是民主法治國家依法行政，至於檢舉獎金如此高，無非提醒如果有賄選的企圖心，就要防範有人會來檢舉，如果不會違反賄選、介選或國安法和反滲透法就不用擔心。