凱基投顧指出，Nvidia已把AI話題轉化為實際營收，AI熱潮轉而席捲台韓科技股，國際資金今年以來即積極回補台股和韓股，並終止了過去連續3年持續拋售的行動，似乎是因為看重台韓兩地作為AI軍火庫的地位，以及AI支撐2024年起獲利將大幅增長的前景，而國際資金今年來台股和韓股的淨買入額僅達過去3年最大累計淨賣出額的近2成比重，這意味著國際資金仍有相當的增持空間。

全球製造業自2022年第1季度開始進入庫存調整階段，經過近一年半的庫存調整，凱基投顧觀察到製造商的庫存已經降至正常水準以下，再加上今年下半年即將迎來蘋果iPhone 15系列新品的備貨旺季，下半年製造業有望重新迎來庫存回補並支撐台股企業獲利逐季好轉。凱基投顧預測iPhone 15今年初期的備貨量將維持過往水準，約為8000萬至9000萬台，且高端機型的比重將增加，將支撐蘋果供應鏈產品組合與獲利結構的優化。

凱基投顧建議投資人，下半年布局首選為AI供應鏈，此外，總統大選前政策面的族群往往成為市場資金追逐的焦點，今年政策面偏多的族群如綠能、軍工/航太和生技等，在今年亦有機會持續獲得市場的青睞，另外下半年要注意投資風險則包含AI被強制監管、AI評價泡沫化、經濟陷入實質衰退等。