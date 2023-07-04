一名六旬婦人右上腹疼痛、高燒不斷，經醫師診斷是膽結石引起的急性膽囊炎，且發炎情形嚴重，需將膽囊切除，家人考量到她年紀較大、體力較差，選擇進行3D腹腔鏡手術，手術時間不到1個小時，出血量少所以不需要放置引流管，婦人恢復狀況良好，術後第3天即出院。

恩主公醫院一般外科醫師陳彥嘉表示，大部份膽結石沒有症狀，許多人是因為結石阻塞膽管，併發急性膽囊炎，腹痛不止就醫後才發現原來自己有膽結石。

陳彥嘉說，膽囊在右上腹部，主要功能是儲存肝臟分泌的膽汁，若膽汁濃度過高或過度淤積，就會形成膽結石，結石的尺寸大小不一，好發於女性熟齡族、孕婦、肥胖族群和有相關家族病史者。

陳彥嘉表示，膽結石大部份沒有感覺，若出現腹痛、發燒、噁心嘔吐、腹脹、食慾不振等症狀，通常膽囊已經發炎，這時醫師會先安排超音波與電腦斷層來做檢查與評估，確認是否為急性膽囊炎。急性膽囊炎最主要的治療方式是手術切除膽囊，能有效預防膽結石再復發或產生其他併發症。

陳彥嘉指出，隨著科技進步，大部分腹部手術已不需要劃開10到15公分的傷口，改為使用腹腔鏡進行手術，腹腔鏡又分為2D與3D，3D腹腔鏡的畫面可以自動對焦，也不易起霧，因此手術畫面會更清晰，可以精準切除病灶，降低周圍重要器官及血管的損傷，並減少手術時間，傷口也比傳統開腹手術小，只有0.5到1公分，術後的疼痛感也隨之降低，對於希望快速恢復的患者或熟齡族來說，是較好的選擇。

陳彥嘉說，急性膽囊炎病程快，一周內就可能從輕症轉為中重症，嚴重時可能會併發敗血症甚至死亡，若民眾持續右上腹疼痛和高燒不斷，一定要趕快就醫檢查、盡早治療，切莫忍痛，延誤病情導致惡化。

恩主公醫院表示，3D腹腔鏡手術切除膽囊手術，目前收費約為3萬元到6萬元不等，會依照手術困難程度跟不同耗材有所差異，實際收費需至門診與醫師討論評估。