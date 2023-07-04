中國駐日本大使館4日舉行記者會，就日本福島「核汙染水」（核廢水）排海問題闡述中方立場。中國駐日大使吳江浩表示，核汙染水排海缺乏正當性，國際原子能總署（IAEA）的評估報告也不能成為排海「通行證」，如果日方有誠意進行協商，就應該中止排海計畫，切實解決各方關切。

大陸央視新聞報導，吳江浩表示，福島核汙染水排海事關各國民眾健康、全球海洋環境和國際公共利益，引起國際社會廣泛關切。迄今中方已就福島核汙染水處置問題向日方反覆表明嚴正立場。日方應正視國內外正當合理關切，履行國際法義務，本著對科學、對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代負責的態度，撤銷排海錯誤決定，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，並接受嚴格國際監督。

吳江浩指出，排海缺乏正當性。日方未與周邊鄰國等利益攸關方進行充分協商，單方面作出排海決定，單方面作出對外宣布，實際上是把排海作為唯一選項強加於各方，但排海並非唯一選項，也不是最安全、最優化的處置方案。曾有地層注入、海洋排放、蒸汽排放、氫氣排放和地下掩埋等5種方案，部分專家還提出過長期儲存方案，但這些都被日方置之不理，「難道只有排海才是最優方案？顯然不是」。

吳江浩說，排海將對全球海洋環境和人類健康帶來巨大風險。福島核汙染水直接與福島核事故中熔化的反應堆堆芯接觸，包含60多種放射性核素，很多核素目前沒有公認有效的淨化技術，部分長壽命核素可能隨洋流擴散並形成生物富集效應，將額外增加環境中放射性核素總量。福島核事故至今產生130多萬噸核汙染水，處理數量如此巨大、成分如此複雜的核汙染水，沒有先例。排海將持續30年甚至更久，未來還將產生大量核汙染水，「多核素處理系統」（ALPS）技術有效性和成熟度未經第三方評價認證，淨化裝置長期可靠性存在巨大疑問。

吳江浩又指，強推排海違反國際法義務。根據國際法和《聯合國海洋法公約》等規定，日方有保護和保全海洋環境的義務，應採取一切必要措施，確保其管轄或控制活動不致使其他國家及其環境遭受汙染。日方應履行充分協商、評估和監測環境影響等義務，採取預防措施確保危險最小化。此外，日方透過海底隧道方式將核汙染水排海，違反1972年《倫敦傾廢公約》有關禁止通過海上人工構築物向海洋傾倒放射性廢物的規定。作為國際社會負責任成員，日本應切實履行上述國際義務，而不是相反。

吳江浩強調，IAEA評估報告不能成為日排海「通行證」。日本政府在2021年4月宣布排海計畫、2022年7月正式批准排海方案，多次宣稱不會推遲排海，這些都遠早於機構工作組完成評估和發布最終報告，讓國際社會對日方誠意打上重重的問號。從職能授權上來說，機構是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，不是評估核汙染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。更要指出的是，日方限制機構工作組授權，不接受評估其他處置方案。基於上述，機構報告證明不了日方排海的正當性與合法性，免除不了日方應承擔的道義責任和國際法義務。IAEA應秉持客觀公正和專業原則，充分尊重採納工作組各方專家的意見，即將公布的最終報告應該經得起科學與歷史檢驗。

吳江浩稱，日方將福島汙染水含氚量與核電廠正常排放冷卻水含氚量相提並論，完全是混淆概念，誤導輿論。福島核事故產生的汙染水與核電廠正常運行排水有本質不同，這是基本科學常識。兩者來源不同，放射性核素種類不同，沒有可比性。福島核汙染水直接與核事故中熔化的反應堆堆芯接觸，其中含有極毒的鈈、鋂等超鈾核素，國際上沒有排海先例，與經過幾十年安全運行實踐、由成熟可靠系統處理的各國核電站排水根本是兩回事。日方採用稀釋方式降低核汙染水中放射性物質的濃度，而不對所有放射性核素進行總量控制，淡化核汙染水排海危害，違背科學、專業精神。

吳江浩直言，日方所謂希望與中方對話磋商缺乏誠意。迄今中方在雙多邊管道與日方開展交流，反覆表達專業部門意見和關切，但日方不顧中方立場，執意按既定時間表推進排海。如果日方將排海作為磋商的前提，一味把排海強加於中方，那這種磋商意義何在？如果日方有誠意進行協商，就應該中止排海計畫，同意討論所有可能的處置方案，允許利益攸關方進行獨立採樣分析，切實解決各方關切。