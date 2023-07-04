總統府音樂會舉辦超過30年來，首度有外國表演團體加入！由總統府、文化總會共同主辦的「2023 總統府音樂會－跨海音」受熱烈迴響，門票已索取完畢，遠從立陶宛來台的世界合唱大賽冠軍「Jazz Island爵士島」除了7月8日的總統府音樂會未演先轟動，7月9日也將前進有「台灣阿卡貝拉搖籃」之稱的屏東開唱。
文總秘書長李厚慶表示，文總致力用文化與世界交朋友，屏東縣從2010年展開人聲樂團培育計畫已逾13年，國內外各大音樂競賽中，都有屏東人聲樂團的身影，包含兒童、青少年、客家、原住民、教師、公務員等不同族群的團隊，此行Jazz Island除了為樂迷帶來演出，更要與當地團隊交流。
屏東場Jazz Island將與在地「SURE人聲樂團」與「Star's Echo」共同演出，兩團將分別帶來原住民歌謠與客家組曲，而Jazz Island則帶來立陶宛民謠，用不同語言進行跨國音樂交流，深化兩國友誼，音樂不分國界。
文總說明，SURE人聲樂團成軍13年，成員以七、八年級生為主，專輯《南島Vali》曾入圍第24屆傳藝金曲獎最佳專輯製作人獎、最佳跨界音樂專輯獎等，並獲第24屆傳藝金曲獎最佳演唱獎。Star's Echo原是由唐榮國小及建國國小學生組成，曾在台灣阿卡貝拉競賽少兒組大賽拿下金牌、最佳主唱及最佳人聲打擊，雖團員陸續升學仍跨校維持訓練，繼續帶來美聲。
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