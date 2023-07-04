國民黨總統參選人侯友宜3日正式對「九二共識」表態，接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制、蔡英文總統汙名化的九二共識。對此，行政院副院長鄭文燦4日指出，九二共識是國共兩黨過去形成的政治論述，非台灣主流民意，因北京設下「一個中國」架構，沒有中華民國存在，「這是鐵的誓詞」，盼藍營別為選舉回到2、30年前的論述。

此外，針對侯友宜提出重啟核四廠主張，鄭文燦認為，侯從重啟核四，到核二、核三延役，甚至談到核一重啟，但侯過去擔任新北市長時，新北境內3座核能電廠基本上都朝向除役方向前進，侯也對核一、核二水保設施、乾式儲存設施，分別擋了8年和10年。

鄭文燦說，有關對核廢料的安全存放，新北市政府也不負責任，讓處理期變得非常短，直到法院判決新北政府敗訴，新北卻還未核發許可，「我覺得這樣子的做法是不負責任的」，無論是除役方案或重啟方案，核廢料安全處理一定是前提，盼侯友宜在這方面能扮演負責任的首長角色。