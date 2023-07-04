PALLADIUM I 迪士尼100周年系列打造了3款潮流旅行包袋，不論日常使用或是外出旅行都非常適合。30L大容量旅行袋可到7-11精品快閃購／集點送購入，活動7月10日開跑。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

暑假是出遊旺季，在疫情解封之後，不少人走出戶外講求彰顯個人特質的亮眼穿搭。法國軍靴品牌PALLADIUM以旅行概念出發，推出全新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋，以及與迪士尼聯名打造的3款潮流旅行包袋及2款限定手機殼，相當可愛；GU則於7月7日至7月20日推出「GU奔夏購嗨祭」，精選眾多夏日單品推出限時優惠，不管是時尚百搭單品，或是涼夏機能單品，最低能以100元輕鬆購入。

PALLADIUM「SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋」以輕量化PAMPA LITE法式軍靴大底打造，並將未來感太空棉面料與魔鬼氈織帶設計於鞋面，融合品牌經典軍風與都會潮流元素，此系列同時提供了多款適合夏季穿搭的百搭配色，不論是單穿或是搭配襪子，利用撞色、同色搭配碰撞出不同視覺效果，此次共推出9款色系，經典百搭的極黑、太空灰或搶眼的日光黃等。

PALLIDIUM、7-11結合DISNEY經典圖像，推出迪士尼100周年系列商品，以迪士尼全球第一支有聲動畫同時也是米奇正式亮相的《威利汽船》為靈感，重新演繹經典動畫結合PALLADIUM的夏日旅行故事包，推出30L大容量旅行袋、斜背隨身小包、斜背小方包等3款旅行概念系列包袋，更同步推出2款限定的透明犀牛盾手機殼。

PALLADIUM I 迪士尼100周年系列 - 30L大容量旅行袋，到711消費不限金額可加799元換購，或是集滿6點加799元。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

PALLADIUM I 迪士尼100周年系列iP14 pro脫帽款，7-11消費不限金額加299元換購。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

迎接暑假到來，日本服飾品牌GU推「奔夏購嗨祭」，多樣夏日單品都有限時折扣。（GU提供／朱世凱台北傳真）

GU推薦以「綠、白、藍」三種色調進行夏日搭配，不只讓整體穿搭展現清爽感，視覺上看起來還有降溫效果，並於7月7日至7月20日推出「GU奔夏購嗨祭」。另夏日穿搭除了講求時尚之外，更能靠機能性單品增添穿搭時的舒適感，男生可以選擇「GU Dry系列」，從背心、Polo衫、襯衫、短褲到九分褲，擁有豐富的單品可以選擇，全系列都採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱，女孩則推薦「女裝登山外套」，寬鬆袖的設計方便活動，無論是與好友結伴前往露營、或是一般通勤都很適合，更具有防潑水機能。