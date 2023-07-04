國民黨台北市議員徐巧芯4日揭露，經濟部與外交部曾經主導民間業者購買立陶宛5萬噸、價值7.9億元的小麥。（徐巧芯提供／丁上程台北傳真）

國民黨立委王鴻薇4日上午於立法院舉行記者會，踢爆我國無條件對於立陶宛提供八寸晶圓半導體技術援助與金援。而國民黨台北市議員徐巧芯則加碼爆料，不只半導體，經濟部與外交部「差點簽訂了不平等條約」，於6月中旬曾主導向立陶宛採購高達新台幣7.9億元的小麥，並由麵粉公會和飼料公會購入，再由政府「補貼」，「每次有外賓來都有一堆東西要我們買單，根本把台灣人當盤子。」

徐巧芯揭露，她取得了一份經濟部的會議紀錄，內容明示預計於9月向立陶宛採購5萬噸、金額高達新台幣7.9億元的小麥，其中由麵粉公會承購1萬噸、飼料公會承購4萬噸，後續再由政府補助2.4億元，並分別由外交部的國合基金與經濟部的推貿基金各支付1.2億元。

徐巧芯表示，雖然最後由於立陶宛的小麥價格並不透明，品質也不一定有美國的好，導致廠商與業者不願意埋單，因此目前項目暫時卡關，「但最後會不會由政府用納稅人的錢全部買單？一次見面就要花這麼多錢，這場政治交易，到底划不划算？」