2023時報金犢獎國際競賽於7月2日舉行頒獎典禮，在現場上千名貴賓與師生的熱情的目光中，揭曉得獎單名單。其中，大專組與高中組的「年度最佳學校金犢獎」，分別由國立臺灣藝術大學與新北市私立復興高級商工職業學校獲得。

年度最佳學校金犢獎是頒給「含金量」最高、獲得最多座金、銀、銅犢獎的學校。國立臺灣藝術大學共計獲得245個獎，包括2座金犢獎、1座銀犢獎、及2座銅犢獎。其中，以視覺傳達設計學系最爭氣，學生柯允若在老師劉冠辰的指導下，獲得「Signify社群平台創意獎」的金犢獎；王佳莉同學則獲得老師蘇佩萱指導，在「大好河山 冰雪之約」 張家口城市旅遊形象設計獎(社會組)勇奪金犢獎。

復興商工的同學在老師們的指導下，獲得多項大獎。(圖／時報金犢獎提供)

復興高級商工過去幾年在時報金犢獎投稿作品不少，但成績不算理想。今年在校長陳效宗的鼓勵下，師生踴躍組團創作、投稿，共獲得229個獎，包括全球最佳新銳獎3座（等同金犢獎），創作者分別是《永和豆漿-當他們喝豆漿》的廣設科同學陳冠蓁，指導老師江耀順。《森田藥粧-1934的奇蹟》的池欣倚，指導老師陳俊安。以及《立白洗衣液-香是我的時尚伸展台》郭映辰，指導老師林君昱。這些大獎代表評審認證該校學生具有極佳的創作潛力，也讓復興商工得以在高中組脫穎而出，因此，校長陳效宗開心地親率得獎師生出席頒獎典禮。