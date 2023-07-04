宏全自結前5月合併營收年增9.02％，目前天氣越來越熱，飲料熱銷旺季來臨，法人預期，宏全6月營收仍樂觀以待，受惠產線稼動率提升，4、5月獲利有機會比去年同期來得更好。

中國大陸地區去年度不時封控，宏全大陸區營運也受到影響，今年少了封控的干擾，再加上漳州第二條無菌線Q2將投產，受惠產線稼動率大幅增加，法人看好宏全大陸地區營運將成為今年營運成長動能重要來源之一。

看好東南亞市場成長潛力，宏全將在泰國、印尼、越南、馬來西亞及緬甸等地，新設立塑蓋或瓶胚生產線，最快今年第三季投產，陸續在未來季度加入營運，將替未來業績添新柴。

宏全在6月底股東會時，完成董事改選，其中總裁曹世忠、董事長戴宏全均退居幕後不再出任董事，新任總經理由曹宏宇出任，完成世代交替。曹宏宇為曹世忠總裁的兒子，學歷為加拿大約克大學經濟系畢業，進入宏至今約13年時間，對公司營運管理及運作都十分了解，符合公司在世代傳承、永續經營的長遠方向。