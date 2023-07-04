過去被封為明星夢工場的「喬傑立」培育出5566、183Club、七朵花等藝人，今(4日)傳出前七朵花成員「仔仔」周靂岑病逝，享年35歲。周靂岑過去演出過《西街少年》、《愛上千金美眉》等，卻在2004年無預警退團，據知當年孫德榮對藝人嚴格，要求同公司藝人之間不許談戀愛，周靂岑因跟後來加入K ONE的TORO傳緋聞，因此退團。

據知，七朵花出道之初真的有7位成員，除了後來知名度較高的隊長趙小僑、陳喬恩、屈尹潔（小潔）、賴薇如之外，還有王宇婕、周靂岑（仔仔）、饅頭（邱麒霏，又名邱緯芬），王宇婕率先退團後改當演員，周靂岑因為和TORO緋聞2004年10月退團、饅頭因個人理念和公司不合，在2005年3月退出。

2005年七朵花錄過年節目便沒有仔仔現身，右起為趙小喬、小潔、饅頭、賴薇如、陳喬恩。（圖／中時資料照片）

TORO（中）當年因跟仔仔（右）傳緋聞，導致仔仔退團。（圖／中時資料照片）

七朵花成團之初，每位成員都有代表性花朵，陳喬恩代表向日葵、饅頭代表雛菊、趙小僑代表劍蘭、王宇婕代表鬱金香、賴薇如代表鬱金香、周靂岑代表含羞草、屈尹潔代表滿天星。而陳喬恩後來搖身成為偶像劇女王，2009年和喬傑立未續約，改成立私人工作室，當時一度傳出引來孫德榮不滿，去年陳喬恩登記結婚，兩人誤會冰釋，孫德榮受訪獻上祝福說：「你們都是我的好小孩，祝你們幸福愉快一輩子！」

仔仔後來嫁人，和老公育有1子1女。（圖／翻攝自周靂岑臉書）

而王宇婕2021年上孫協志的Youtube頻道，坦言自己歌聲不好，退團後不敢說自己曾經是七朵花的成員，「第一個凋謝的就是我，我先凋謝，當時真的是合約問題」，她之後和其他成員也比較少聯繫，直言：「「比較遺憾的，其實那時候大家感情很好，那段時間我有低潮，因為合約的問題，我碰到好多事情，有段時間我失聯，那時也沒有解釋清楚為什麼我離開」，「我有段時間沒有很好，唯一的遺憾是當時大家住在一起是蠻有感情的。」