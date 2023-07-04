被譽為「青年創意奧斯卡」的時報金犢獎國際競賽，7月2日下午2點於新北市政府大禮堂舉行頒獎典禮，並揭曉各獎項的優勝者。其中，大陸魯迅美術學院以作品《森田藥粧集團設計獎-紙面人生》勇奪年度最佳金犢獎。

重視青年學子發展的新北市長侯友宜、旺旺集團副董事長周錫瑋、世新大學副校長陳清河、台新銀行公益慈善基金會董事長鄭家鐘、台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳，以及企業與廣告專家等出席並擔任頒獎人，現場1000多位來自全國的師生參與盛況。

新北市長侯友宜表示，時報金犢獎舉行32年，培養很多青年學子，不斷創造一個時代的價值，讓世界不斷地往前走。他也盛讚金犢獎是華人世界傑出的獎項，得獎是學子的自我肯定，是人生階段中一個很重要的夢想、里程碑。

侯友宜認為，今年金犢獎的主題「目標只有一個」非常好，每個人在每個階段過程中，把目標定為人生熱愛追求的一個方向；目標是人生中一個一個不斷地累積，不斷造就自己。他表示，人生最重要的是成就自己、熱愛自己，把自己想做的事全力追求，只要樂於接受挑戰，勇於承擔責任，全力以赴，最後的結果一定是美好的。期許學生們未來要用接棒的心情，學長拉著學弟妹一起往前走，一定可以造就全世界最棒的創意。

旺旺集團副董事長周錫瑋表示，時報金犢獎是匯聚全球創意人才和好作品的平臺。(圖／時報金犢獎提供)

周錫瑋表示，創意的力量無遠弗届，時報金犢獎正是匯聚全球創意人才和好作品的平臺，能讓傑出的作品被看見，優秀的創意人才被發現。截至目前為止，參與金犢獎的師生們已超過1000萬人，一批又一批的創作者在此不斷成長、茁壯，並成為社會菁英，推動社會源源不斷的進步。

創辦於1992年的時報金犢獎，被譽為華人世界的青年創意奧斯卡獎，32年來，以「初生之犢，不畏虎」之意，鼓勵青年勇於發表創作，把年輕學子的創意、創新思維與產業連結，鼓勵相關院校師生參與比賽。參賽者藉由創作過程，了解品牌與市場、業界的現況與未來趨勢，提升個人的國際觀、培養美感、執行企畫及創新應變等能力，以更多元開放的視角與市場環境接軌，獲得終身受用的實務經驗。

2023時報金犢獎頒獎典禮吸引上千位師生齊聚。(圖／時報金犢獎提供)

金犢獎每年在全球各地舉辦50場校園巡迴講座，向全球華人學子介紹競賽內容的命題，年年吸引數萬名師生組隊報名角逐；即使2019至2022年有新冠疫情攪局，參賽作品數量依然年年創新高，2022年已達9萬多件。

本屆主題為「目標只有一個」，提供創作主題和獎學金的企業共有15家，包括旺旺集團、森田藥粧、台新銀行公益慈善基金會、永慶房屋、昕諾飛、學甲慈濟宮、技嘉科技、康師傅、永和豆漿、積目、立白洗衣液、成都、冀臺經濟文化交流協會、南寧崑崙關。競賽題型多元，納入最夯的社群創意、企業社會責任ESG、品牌IP設計、城市行銷、文創經濟等國際關注的議題，吸引來自臺灣、大陸及美國、英國、加拿大、澳洲、新加坡、馬來西亞等十餘個國家地區的1500所學校、近73萬人參與，總計收到10萬2700件作品，再創歷史新高，得獎作品不論品質或創意直追業界水準。

臺灣評審團主席常一飛表示，因資訊傳播與地球村概念，即使身處不同地域，人與人之間的生活思維仍逐漸同步化，以往作品中常見的文化屬性或風格差異，今年已經很難發現。多位評審也表示，今年的作品中不難發現學生作品的創意與執行度越來越成熟，使用視覺影像的作品更多也更為熟練，唯獨在文字琢磨的力量少了一點。